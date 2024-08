Frühe Fliegerinnen: Beese, Beinhorn & Co

Die Geschichte von Frauen in der motorisierten Luftfahrt Deutschlands führt 115 Jahre zurück. Damals, zwischen dem 4. und 18. September 1909 lief die erste Flugschau auf dem Tempelhofer Feld in Berlin mit dem Amerikaner Orville Wright und seinen fliegenden Maschinen. Initiiert hatte die spektakuläre Veranstaltung der Berliner Großverleger August Scherl, Herausgeber von auflagenstarken Titeln wie der Tageszeitung „Der Tag“, der Illustrierten „Die Woche“, „Die Gartenlaube“ und der ersten Sportillustrierten „Sport im Bild“.

Die Einladung an die Brüder Wright und den Ablauf der Schau hatte der deutsche Luftfahrtpionier Alfred Hildebrandt (1870–1949) organisiert. Am dritten Flugtag durfte er Orville Wright auf dem zweiten Sitzplatz in der Maschine als erster deutscher Flugpassagier begleiten. Am 9. September 1909 unternahm seine Ehefrau Erna Hildebrandt das Wagnis, von Kameras festgehalten als „Erste deutsche Frau im Motorflugzeug“.

Eine interessante Ansichtskarte mit entsprechend betitelter Szene zeigt Orville Wright stehend, während Erna Hildebrandt gut verschnürt in seinem Flieger sitzt. Verschickt wurde eine solche Karte von ihrem Ehemann, Herrn Major a.D. Dr. Alfred Hildebrandt, am 30. August 1937 aus Berlin- Charlottenburg an den Verleger W. Eckinger nach Dübendorf in die Schweiz. Die 15 Pfennig Deutsches Reich Hindenburg-Medaillon erhielt den Maschinenstempel „LUFTPOST befördert Briefe – Zeitungen – Pakete“ – so selbstverständlich und sicher war der Versand auf dem Transportweg per Luftlinie mittlerweile geworden…

Titelabbildung: Melli Beese, Zudruck auf Ganzsache aus der DDR von 1986 zum 100. Geburtstag.