Heinrich II.: Tod in der Pfalz Grona

Vor rund 1000 Jahren, am 13. Juli 1024, starb einer der damals bedeutendsten Herrscher Mitteleuropas. Der aus dem Adelsgeschlecht der Ottonen stammende Kaiser Heinrich II. war ab 1002 K√∂nig des Ostfrankenreiches, ab 1004 K√∂nig von Italien und von 1014 bis zu seinem Tod 1024 r√∂misch-deutscher Kaiser. Der erste ‚ÄěK√∂nig der Deutschen‚Äú (rex Teutonicorum) legte sein Hauptaugenmerk auf das Reichsgebiet n√∂rdlich der Alpen. Er erzielte milit√§rische Erfolge gegen den polnischen Herrscher BolesŇāaw I. Chrobry, f√ľhrte zur Konsolidierung seiner Macht eine erfolgreiche Politik in Nord- und Mittelitalien.

Heinrich stabilisierte das Heilige R√∂mische Reich Deutscher Nation durch enge personelle und politische Verflechtungen mit der Kirche und st√§rkte die Macht des K√∂nigtums gegen√ľber den F√ľrsten. Er unterst√ľtzte den Bau von Kl√∂stern und Kirchen, stellte 1004 das Bistum Merseburg wieder her und gr√ľndete 1007 das Bistum Bamberg. Im dortigen Kaiserdom fand Kaiser Heinrich II. seine letzte Ruhe. Papst Eugen III. sprach ihn als einzigen mittelalterlichen deutschen Monarchen 1146 heilig. Gestorben ist Heinrich II. am 13. Juli des Jahres 1024 in der k√∂niglichen Pfalz Grona (Grone) auf dem Gebiet der heutigen s√ľdnieders√§chsischen Universit√§tsstadt G√∂ttingen.

Gedenkganzsache

An sein Wirken und seinen Tod vor 1000 Jahren erinnert jetzt eine neue Gedenkganzsache der Deutschen Post mit Erstverwendungstag 4. Juli 2024. Der Briefumschlag mit Nominalwert 85 Cent tr√§gt als Wertstempel die 55-Cent-Sondermarke ‚Äě1000 Jahre Bistum Bamberg‚Äú vom 2. Januar 2007 (MiNr. 2579) sowie als Erg√§nzungswert eine Automatenmarke zu 30 Cent ‚ÄěBriefe schreiben‚Äú (MiNr. ATM 8). F√ľr die Gestaltung und die Produktion des Umschlags mit den Abmessungen 162 mal 114 Millimeter im Mehrfarbigen Offsetdruck auf ungestrichenem Sonderganzsachenpapier war wieder die Deutsche Philatelie Service GmbH in Wermsdorf zust√§ndig.

Diese Gedenkganzsache ist per Bestellung beim Sammlerservice in Weiden zum √ľblichen Verkaufspreis von 1,20 erh√§ltlich: postfrisch unter der Produktnummer 152200489, oder gestempelt mit dem abgebildeten Erstverwendungsstempel unter der Produktnummer 000489EW5. Die Stempelung erfolgt bei den Sonderstempelstellen Berlin und Weiden. Abonnenten erhalten die Gedenkganzsache ab dem 4. Juli 2024 mit Sofort- oder Sammelbezug entsprechend den vereinbarten Regelungen automatisch zugeschickt.

Sonderstempel Göttingen

Die Erinnerung an Heinrich II. wird anlässlich seines 1000. Todestages unter anderem in Bamberg (heinrichsjahr.de) und in Göttingen (www.wir-vom-hagenberg.de/) von einer Reihe von Veranstaltungen begleitet. Geplant sind zudem wissenschaftliche Kolloquien.

F√ľr an diesem Thema interessierte Sammler sei zudem erw√§hnt, dass in G√∂ttingen voraussichtlich Ende August ein Sonderstempel der Deutschen Post im Einsatz ist. Der G√∂ttinger Briefmarken-Sammlerverein veranstaltet einen Gro√ütauschtag am 31. August 2024. Au√üerdem bringt der private Postdienstleister CITIPOST G√∂ttingen eine Heinrich-II-Briefmarke zum Jubil√§um heraus. Ihr BRIEFMARKEN SPIEGEL wird in dieser Rubrik dar√ľber berichten, sobald weitere Details bekannt sind.