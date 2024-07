Clever und Smart: Briefmarkenblock und Kryptobriefmarken aus Spanien

Zum ersten Todestag des spanischen Comiczeichners Francisco Ib√°√Īez (15. M√§rz 1936‚Äď15. Juli 2023) hat die spanische Post am 10. Juli einen Briefmarkenblock herausgegeben. Ib√°√Īez d√ľrfte mit seiner komischen Serie¬† ‚ÄěMortadelo y Filem√≥n‚Äú, in Deutschland unter dem Namen ‚ÄěClever & Smart‚Äú erschienen, der international bekannteste Comiczeichner aus Spanien sein, Im Alter von 16 Jahren begann Ib√°√Īez mit dem Zeichnen von Cartoons, am 20. Januar 1958 erschienen dann zum ersten Mal die irrwitzigen Abenteuer von ‚ÄěClever & Smart‚Äú, zweier tolpatschiger Geheimagenten, die seitdem in mehr als 20 L√§ndern ver√∂ffentlicht wurden.

Auch als Kryptobriefmarke

Die Running Gags sind dabei vor allem Fred Clevers unglaubliche, allerdings meist nutzlose Verkleidungsk√ľnste und die Wutausbr√ľche des cholerischen Jeff Smart. 65 Jahre lang bis zu seinem Tod zeichnete der mehrfach ausgezeichnete Ib√°√Īez diese Serie, das letzte, posthum ver√∂ffentlichte Abenteuer schickte die beiden komischen Helden zu den Olympischen Spielen nach Paris. Der Block hat einen Frankaturwert von 5,50 Euro und ist in einer Auflage von 80 000 St√ľck erschienen. Fred Clever ist zudem Motiv einer spanischen Kryptobriefmarke, die in f√ľnf verschiedenen NFT-Varianten in einer Gesamtauflage von 30 000 St√ľck am 4. Juli erschienen ist. Die Briefmarke hat einen Frankaturwert von 9,95 Euro und einen von f√ľnf digitalen NFTs und wird f√ľr 15,- Euro verkauft.