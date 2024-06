by Marius Prill

Die¬†Liechtensteinische Post hat ihre neunte Kryptobriefmarke mit einem Tiermotiv angek√ľndigt. Der Verkauf beginnt am 6. Juni 2024 um 9 Uhr im Onlineshop der Post.

Die Auflage ist streng limitiert. Die bisherigen Kryptomarken waren innerhalb k√ľrzester Zeit vergriffen.

Welches Tier ausgew√§hlt wurde, ist noch geheim. Die Post teilte nur ein R√§tsel mit: ‚ÄěUnser neuntes Tier ist auf der ganzen Welt zu Hause. Manchmal sieht man es in gro√ü, manchmal in klein.‚Äú