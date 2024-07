Informativ und aktuell: DBZ 14/2024

Die DBZ 14/2024 erscheint am 15. Juli 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

170 Jahre Louis Vuitton: Hotelpost mit Koffern

Reisen war ‚Äď trotz ausgebauter Postkutschen ‚Äď ‚ÄěCoursen‚Äú ‚Äď in den vergangenen Jahrhunderten ein beschwerliches, oft streng reglementiertes Unterfangen. Die Gep√§ckst√ľcke, die au√üen auf der Kutsche verstaut werden mussten, waren Truhen mit gew√∂lbtem Deckel, damit Regenwasser gut ablaufen konnte. Da hatte ein gewisser Louis Vuitton eine gute Idee. Was das mit Postgeschichte zu tun hat, erz√§hlt Michael Burzan ab Seite 14.

Deutschland spezial: F√ľr Olympia zusammen

Die √Ąlteren wissen es noch gut: Von 1956 bis 1964 traten beide ehemaligen deutschen Staaten mit einer gesamtdeutschen Mannschaft bei den jeweiligen Olympischen Spielen an. Auch in der Philatelie schlug sich das nieder. Mehr zu den Hintergr√ľnden von unserem Autor Jan Sperhake auf den Seiten 8 und 10.

Weltspiegel: Einzigartig und typisch

In diesem Heft haben wir unseren Weltspiegel um eine Seite erweitert. Wieder haben wir aus der F√ľlle an Neuheiten das ausgesucht, was f√ľr die Ausgabel√§nder typisch und zum Teil einzigartig ist. Darunter: Shaker-M√∂bel der USA, unvergleichliche maurische Architektur und den ‚ÄěErdbeerzug‚Äú aus Spanien und einmalige, endemische Pflanzen aus dem brasilianischen Urwald, dem Mato Grosso. Alle aktuellen Themen ab Seite 53. Mehr verr√§t Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

