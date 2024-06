Olympische Sommerspiele Paris 2024

In diesem Jahr darf Paris zum dritten Mal die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Die ersten, 1900 innerhalb der Pariser Weltausstellung ausgetragen, verliefen nicht nach dem Geschmack des Begr√ľnders der modernen Olympischen Spiele, Baron de Coubertin. Und es musste noch 24 Jahre weitere dauern, ehe die Olympischen Spiele in Paris alle Aufmerksamkeit f√ľr sich allein beanspruchen konnten. Diese hatten erstmals mit einer ‚ÄěWintersportwoche‚Äú in Chamonix einen Vorspann, der zwei Jahre sp√§ter bei der IOC-Session (Internationales Olympisches Komitee) in Lissabon ob seines Erfolgs anerkannt und nachtr√§glich zu den 1. Olympischen Winterspielen erhoben wurde.

Hochklassiger Sport spielte in der franz√∂sischen Metropole auch in der Zeit danach eine gro√üe Rolle: Die Hauptstadt Frankreichs war Austragungsort der Fu√üball-Weltmeisterschaften des Jahres 1938 und berief sich auf seine Tennistradition mit den French Open (Tournoi Roland Garros). Nicht zu vergessen sind zudem die symbolischen Schlussetappen der legend√§ren Tour de France auf der Champs d‚Äô√ąlys√©es. Aus dem Pariser Sportkalender nach dem Zweiten Weltkrieg ragt √ľberdies die Fu√üball-Weltmeisterschaft von 1998 heraus.

Der lange Anlauf

Hinsichtlich der Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen lie√ü man sich viel Zeit, um √ľber eine erneute Kandidatur nachzudenken. Ohnehin traf sich die Sportwelt √∂fter bei hochkar√§tigen Events in der franz√∂sischen Metropole. Als die Idee einer dritten Auflage Olympischer Sommerspiele dann Gestalt annahm, brauchte es vier Anl√§ufe bis zur erfolgreichen Kandidatur…

