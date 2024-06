USA: Portoerhöhung zum 1. Juli 2024

in Europa und Übersee

redaktiondbz

Zum 1. Januar 2024 hatte der US Postal Service die Preise erst angehoben, nun steht zum 14. Juli 2024 bereits die nächste Portoerhöhung in den USA an. Sofern die zuständige Regulierungskommission zustimmt, werden Standardbriefe demnach um 5 Cent teurer, bei internationaler Post werden zehn Cent mehr fällig. Die Tarife im Überblick: