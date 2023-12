USA: Portoerhöhung im Januar 2024

in Europa und Übersee

by Udo Angerstein

Mittlerweile ist bereits die zweite Portoerhöhung seit dem letzten Mal (Januar 2023, s.u.) angekündigt. Der Standardbrief im Inland kostet ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr 66, sondern 68 Cent. Eine Inlands-Postkarte kostet dann statt zuvor 51 Cent künftig 53 Cent. Das Porto für internationale Briefe und Postkarten steigt von 1,50 US-Dollar auf 1,55 $.

Porterhöhung 2023

Am 22. Januar 2023 steht die nächste Portoerhöhung in den USA an. Geplant ist, den Preis für eine First-Class-Forever-Briefmarke für den Inlands-Standardbrief von 60 Cent auf 63 Cent zu erhöhen. Wird die Portoerhöhung von der zuständigen Kommission genehmigt, sollen sich die Porti für First-Class-Sendungen generell um durchschnittlich 4,2 Prozent erhöhen. Damit soll der Inflation begegnet werden. Eine Inlands-Postkarte kostet dann statt zuvor 44 Cent künftig 48 Cent, das Porto für internationale Briefe und Postkarten steigt von 1,40 US-Dollar auf 1,45 $.

