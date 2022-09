Tipp zum Wochenende: Malt eine Marke!

Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford haben Grund zum Feiern. Während die Jugendgruppe selbst vor 65 Jahren – damals noch unter dem Namen „Jungsammlergilde Wittekind Herford“ – gegründet wurde, kann das clubeigene Sammlermagazin „Das Steckenpferd“ auch schon seinen 60. Geburtstag begehen.

Gefeiert wird mit einem Briefmarken-Malwettbewerb fĂĽr Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Thema und Motiv der selbst zu gestaltenden Marke sind frei. Teilnahmebedingungen, Preise sowie Malvorlagen sind auf der Homepage zu finden. Einsendeschluss: 23. September 2022.

Zum Weltkindertag, am Samstag, 17. September, sind die Briefmarkenfreunde und ein Event-Team der Deutschen Post mit einem Sonderstempel bei der Veranstaltung in der Herforder Innenstadt von 11 bis 16 Uhr auf dem Fürstenauplatz dabei. Der Stempel zeigt den Titelstar des Clubmagazins das „Steckenpferd“ und der Sonderumschlag präsentiert die Titelseite der aktuellen Ausgabe (siehe Abbildung). Der Stempel ist vor Ort nur am Aktionstag erhältlich. Grußbotschaften können mit passender Briefmarke und Sonderstempel weltweit versendet werden.

Bestellungen von Belegen mit Sonderstempel (per Post, 85 Cent Porto) an: Junge Briefmarkenfreunde Herford, c/o Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern oder per E-Mail