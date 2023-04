Informativ und aktuell: DBZ 9/2023

Die DBZ 9/2023 erscheint am 17. April 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Vor 50 Jahren starb Pablo Picasso: Geliebte Musen

Es war ein nicht ganz einfaches Verh√§ltnis, das der Ausnahmek√ľnstler Pablo Ruiz Picasso zu ‚Äěseinen‚Äú Frauen hatte: Einerseits verehrte er sie, andererseits hatte er oft mehrere Frauen parallel und dazu noch zahlreiche Geliebte. Dennoch waren seine Musen und Gef√§hrtinnen f√ľr Picasso immer eine Quelle der Inspiration und sie regten ihn zu zahlreichen Bildern an. Wir werfen einen Blick auf Picasso und seine Frauen, die ihn pers√∂nlich und k√ľnstlerisch stark beeinflusst haben.

Pigmente und Sonnenlicht-Experimente: Blau oder nicht Blau?

Milchbl√§ulich, Hellblau, fahles Stahlblau, hellgr√ľnliches Blau oder Schwarzblau ‚Äď auf dem Markt werden f√ľr Farbabweichungen teils hohe Betr√§ge gezahlt. Welche Ursachen die unterschiedlichen Farbt√∂ne haben und was sie zur Philatelie- und Markengeschichte erz√§hlen, zeigt Autor Rien de Jong am Beispiel der niederl√§ndischen Ausgabe ab 1872 zu Willem III.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der¬†neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas fr√ľher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Pablo Picasso, 1962 ¬© Argentina. Revista Vea y Lea, gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org Hintergrund:‚Äąwww.pixabay.com