Der neue BMS 11/2024 ist da

Aufstände des gemeinen Mannes

Vom Aufstand des gemeinen Mannes wird in der gegenw√§rtigen Geschichtsforschung lieber gesprochen als vom ‚ÄěDeutschen Bauernkrieg‚Äú. Denn vor 500 Jahren gab es noch gar kein ‚ÄěDeutschland‚Äú und die Aufst√§nde der damaligen Zeit geschahen nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern lassen sich als allgemeines Ph√§nomen in ganz Mitteleuropa feststellen. Unbestritten ist jedoch, dass vor etwa 500 Jahren in Europa eine Zeit des Umbruchs war. Ulrich Finger stimmt mit seinem Beitrag auf das bevorstehende Jubil√§umsjahr 2025 ein.

Symbole der Macht

Der bei Erscheinen dieses Beitrags noch laufende Wahlkampf um die Pr√§sidentschaft der USA verdeutlicht, welche immense Bedeutung in jenem Land die nationalen Symbole f√ľr die politische Inszenierung besitzen. Auf den Briefmarken der Vereinigten Staaten von Amerika spiegelt sich dies seit Anbeginn. George Washington, der erste Pr√§sident der USA, war bereits ab 1842 als erste Pers√∂nlichkeit auf amerikanischen Lokal- und Postmeisterausgaben abgebildet. Michael Burzan blickt f√ľr uns in seinem Beitrag auf ein vielseitiges Sammelgebiet.

Marken-Lotterie, des Dramas zweiter Teil

Am 10. Oktober 2024 hat die Deutsche Post das Markenheftchen MH 130 mit der neuen selbstklebenden Kryptomarke ‚ÄěSchloss Neuschwanstein‚Äú herausgegeben. Davon wurden wieder vier Farbvarianten mit erheblich unterschiedlichen Auflagen produziert. Es sollte zus√§tzlich 500 Vierersets geben, die aber zum urspr√ľnglich mitgeteilten Verkaufsstart bereits alle vergeben waren.

