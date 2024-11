KolonialPost 2024/2025 – ePaper

Wie alle anderen Kolonialmächte hatte auch Deutschland in den kontrollierten Gebieten einen Postverkehr mit eigenen Postwertzeichen eingerichtet. Ebenso wie Postkarten aus jener Zeit sind aus dieser Epoche stammende Belege und Briefmarken heute ein beliebtes Sammelgebiet. Dieses ist das Thema unserer Sonderpublikation.

Ereignisse der Vergangenheit

Wie kaum ein anderes Sammelgebiet ermöglicht die Kolonialpost einen Rückblick auf Ereignisse in der Vergangenheit, die oft bis heute politisch nachwirken. So berichtet Karl-Heinz Herhold in seinem Beitrag über Adolf Obst, der um 1900 auf einer Reise durch China seine bedrückenden Beobachtungen während des Boxeraufstands in Zeichnungen und Texten festhielt. Auf Material von Peter Vogenbeck basiert ein Bericht, der eine Erkundungsexpedition von Heinrich Barth und Adolf Overweg um 1850 zum Tschadsee schildert. Torsten Berndt blickt auf die Briefmarken, die in den deutschen Kolonien verwendet wurden; darunter die Freimarkenserie „Hohenzollern“. Der Afrikaforscher Dr. Reinhard Klein-Arendt beleuchtet ein wenig bekanntes Kapitel der frühen Geschichte der drahtlosen Telekommunika­tion: Der Funkverkehr vor über 100 Jahren zwischen Deutschland und Deutsch-Südwestafrika, bebildert mithilfe zeitgenössischer Postkarten.

Mehr zum Thema lesen Sie in der neuen Ausgabe der KolonialPost 2024/2025, die den aktuellen Ausgaben des BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihre KolonialPost 2024/2025 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten sie dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen KolonialPost 2024/2025.