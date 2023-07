Sonderstempel zum Leuchtturm Helgoland

Zur neuen Sondermarke vom Leuchtturm Helgoland planen der F√∂rderverein des Museums Helgoland und der Hamburger Verein f√ľr Briefmarkenkunde eine Aktion auf der Insel: Auf dem Franz-Schensky-Platz (neben dem Hoffmann-von-Fallersleben-Denkmal) steht am 8. Juli 2023 von 9.30 bis 17 Uhr eine Helgol√§nder Hummerbude des Museums Helgoland. In der Bude werden Postkarten vom Leuchtturm Helgoland, die Briefmarke sowie das passende Ersttagsblatt vom Leuchtturm plus Sonderstempel angeboten. Dazu weitere philatelistische Leckerbissen wie eine eigens gestaltete Ansichtskarte und Museumssch√§tze. Die Landesringe der Jungen Philatelisten von Schleswig-Holstein und Hamburg planen auch Fahrten an diesem Tag auf die einzige deutsche Hochseeinsel und haben ein Jugendprogramm vorbereitet. Im Foyer des Museum Helgoland wird eine Briefmarkenwerbeschau zum Thema ‚ÄěLeuchtt√ľrme Helgoland‚Äú zu sehen sein. Belege-Info: dieter.stephan@deutschepost.de. Einen Belegdienst mit (gestempelter) Karte f√ľr zwei Euro √ľbernimmt Walter Freisewinkel, Postfach 1455, 26354 Wilhelmshaven.

Anzeige PHILOTAX

Gedruckter Plattenfehler-Katalog Bund + Berlin, 8. Auflage 2023

ISBN: 3-937247-38-0

Preis: 99,00 ‚ā¨

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 3-937247-38-0Preis: 99,00 ‚ā¨Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.