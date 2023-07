Informativ und aktuell: DBZ 14/2023

Die DBZ 14/2023 erscheint am 3. Juli 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Deutsche Auswanderer (I): Besser leben in Russland

Sie rief und viele kamen: Zarin Katharina II. bot vor 260 Jahren deutschen Einwanderern in ihrem gro√üen Reich eine gl√§nzende Zukunft ohne Steuern, Milit√§rdienst und mit eigenem Land. Bis ins 19. Jahrhundert zogen immer wieder ganze Familienverb√§nde gen Osten, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Die Kolonisten gr√ľndeten Siedlungen wie Balzer, Sarepta oder Katharinenfeld. Die Verbindungen in die alte Heimat wurden gepflegt, nicht zuletzt durch Korrespondenz aller Art. Dr. Wolfgang Leupold erz√§hlt die Geschichte der Neusiedler ab Seite 14.

30 Jahre einheitliche PLZ:‚ÄąF√ľnf auf der Post

„Fünf ist Trümpf": an diesen sprachlich nicht ganz astreinen, aber einprägsamen Slogan dürften sich noch viele erinnern. 30 Jahre ist es her, dass im Nachklapp der Vereinigung der beiden Deutschlands auch das Postleitzahlensystem einer Frischekur unterzogen wurde. Wilfried Lerchstein wirft einen Blick zurück: wie kam man eigentlich früher gänzlich ohne Postleitzahlen aus und wie fing alles an? Ab Seite 19.

Foto: Katharina II. von Russland (1780er-Jahre) ¬© Alexander Roslin ‚Äď Kunsthistorisches Museum, gemeinfrei, , www.commons.wikimedia.org