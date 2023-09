Informativ und aktuell: DBZ 19/2023

Die DBZ 19/2023 erscheint am 18. September 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Bauten der Bizone:‚ÄąErste Eigene in Mark

Am 1. September 2023 j√§hrte sich zum 75. Mal der Erstausgabetag der ersten Werte der Bautenserie. Diese Serie l√§sst sich als die erste eigenst√§ndige Dauermarkenserie der DM-Zeit beschreiben. Insgesamt umfasste sie 28 Marken zu einem Schalterpreis von 17,98 DM. Die Planungen f√ľr die neue Briefmarkenserie begannen Anfang 1948, vor der W√§hrungsreform, die als Treiber f√ľr die Emission zu sehen ist. Warum man sich heute mit der Bautenserie besch√§ftigen sollte, beschreibt unser Autor Bertram M√ľller-Myhsok .

Postgeschichte Puerto Ricos: Von Spanien zu den USA

Die Post- und Markengeschichte des kleinen Eilands nahe Kuba ist √§u√üerst reizvoll und vielf√§ltig: Sie beginnt um 1518 mit ersten offiziellen Regelungen der Kolonialmacht Spanien. Sp√§ter betrieben auch Franzosen und Briten zeitweise eigene Poststationen. Die Periode gemeinsamer Postwertzeichen f√ľr die Spanischen Antillen begann wie im Mutterland ab 1. April 1855 mit Freimarken, die das Portr√§t von K√∂nigin Isabella II. zeigen. 1898 beanspruchten die USA die Karibikinsel ‚Äď Aufdruckwerte dokumentieren diese Zeit. Michael Burzan beleuchtet Geschichte und Philatelie.¬† Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der¬†neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt.

