Weltkindertag in Herford mit Philatelie

Seit 15 Jahren nehmen die Jungen Briefmarkenfreunde in der Stadt Herford am gro√üen Kinderfest zum Weltkindertag teil, und wie in jedem Jahr ist auch dieses Mal ein Event-Team Philatelie der Deutschen Post dabei, das einen ansprechenden Sonderstempel einsetzt. Thema des diesj√§hrigen Sonderstempels ist nat√ľrlich ‚Äědas kleine Jubil√§um‚Äú der Briefmarkenfreunde: Maskottchen Eichh√∂rnchen Philly hat sich eigens eine Lupe geschnappt und be√§ugt staunend die Jubil√§umsdaten. Gefeiert wird die 15-j√§hrige Teilnahme am Kinderfest mit einem Infostand im Quartier Radewig in der Herforder Innenstadt am Samstag, 23. September 2023, von 11 bis 16 Uhr. Auf dem Platz vor der Jakobi-Kirche sind die Briefmarkenfreunde gemeinsam mit dem Event-Team anwesend. Zudem werden auch die aktuellen Briefmarkenausgaben der Deutschen Post angeboten.

Sammlermaskottchen auf Sonderstempel

Passend zum Sonderstempel haben die Ausrichter einen farbigen Sonderumschlag aufgelegt, auf dem ebenfalls das Sammlermaskottchen zu sehen ist. Als ideale Frankatur ‚Äď und in begrenzter Anzahl bei der Veranstaltung verf√ľgbar ‚Äď bietet sich die Sondermarke zur Weltausstellung IBRA an, auf der Sammler mit Lupe zu sehen sind. Der Stempel ist vor Ort nur am Aktionstag erh√§ltlich. Gro√üe und kleine Besucher der Veranstaltung k√∂nnen Gru√übotschaften mit passender Briefmarke und Sonderstempel versenden. Das Belegprogramm zum Weltkindertag ist incl. Bestellformular auf der Webseite der Jugendgruppe www.briefmarken-herford.de verf√ľgbar. Bestellungen von Belegen mit Sonderstempel (per Post, 85 Cent Porto) an: Junge Briefmarkenfreunde Herford, c/o J√∂rg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de.