Balten im DP-Lager Hanau und ihre Post

Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Mai 1945 befanden sich Millionen von Menschen aus vielen L√§ndern in den zerbombten St√§dten und auf dem Lande in Deutschland ohne Unterkunft. Sie waren als Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Gefangene in Straflagern oder auch als Fl√ľchtlinge, meist unfreiwillig, nach Deutschland gekommen. Die meisten von ihnen wollten so schnell wie m√∂glich in ihre Heimat zur√ľck. Durch die politischen Ver√§nderungen verz√∂gerte sich die R√ľckkehr oft erheblich. Auch eine Auswanderung in die USA, Kanada oder Australien war nicht sofort m√∂glich. So richteten die Siegerm√§chte Lager f√ľr diese Menschen ein, die mit dem Begriff ‚Äědisplaced persons‚Äú, kurz DP, bezeichnet wurden. Man kann dies mit ‚Äěheimatlose Personen‚Äú √ľbersetzen.

F√ľr die Unterbringung wurden leerstehende Kasernen genutzt. Die Menschen konnten sich frei innerhalb und au√üerhalb des Lagers bewegen, auch offizielle Besch√§ftigung war m√∂glich. Die Versorgung war zufriedenstellend und die Bewohner erhielten Ausweise mit Lichtbild. Meist wurden die Lager f√ľr bestimmte Volksgruppen eingerichtet bzw. einzelne Nationalit√§ten sammelten sich in bestimmten Lagern. Eingerichtet und beaufsichtigt wurden die 269 Camps von den Besatzungsm√§chten nach den Regeln der Internationalen Fl√ľchtlingsorganisationen UNRRA (seit 1943 United Nations Relief and Rehabilitation Administration) und ab 1947 IRO (International Refugee Organisation).

Anzeige MICHEL

Deutschland-Spezial 2023 ‚Äď Band 2

978-3-95402-442-1

Preis: 98,00 ‚ā¨

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



978-3-95402-442-1Preis: 98,00 ‚ā¨Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

In der Stadt Hanau am Main richteten die Amerikaner im Fr√ľhjahr 1945 ein DP-Camp in den Kasernen im Lamboy-Viertel ein. Diese Kasernen waren im Kaiserreich zwischen 1890 und 1910 entstanden und nach zwischenzeitlichem Leerstand ab 1937 von der Wehrmacht wieder belegt worden. Sie hatten den Krieg mit geringen Sch√§den √ľberstanden…

Den kompletten Artikel √ľber die Balten im DP-Lager Hanau und ihre Post lesen Sie in der¬†DBZ 4/2024, die am 5. Februar erschienen ist. Abonnenten¬†erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber¬†dem Kauf¬†im Einzelhandel.