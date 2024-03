Am Freitag, 15. März 2024, findet von 10 bis 18 Uhr in der Europahalle in Trier der Infotag „Rund ums Älterwerden“ statt. Geboten werden Informationen rund um Gesundheit, Pflege, Sport, Vorsorge, Freizeit, Wohnen und Ernährung. Der Deutsch-Französische Briefmarkenclub e.V. Trier wird dort mit einem Stand vertreten sein und die Philatelie als eine überaus interessante und vielschichtige Form der Freizeitgestaltung insbesondere auch für Seniorinnen und Senioren präsentieren. Eine kleine Briefmarkenschau soll das Interesse für ein Hobby ins Blickfeld rücken, das viele Menschen in ihrer Kindheit begeistert betrieben haben. Briefmarken wurden dann im späteren Leben aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr weiter gesammelt. Die Briefmarkenfreunde möchten nun gezielt diese früheren Sammler ansprechen. Der Club bietet den Besuchern ein vergünstigtes „Schnupperjahr“ im Deutsch-Französischen Briefmarkenclub an. Eventuell bleibt der ein oder andere dem Hobby und dem Verein als dauerhaftes Mitglied erhalten.

Es wird ein themenbezogener Sonderstempel aufgelegt, der im Bild ein älteres Paar beim Betrachten eines Albums zeigt. Zusätzlich erscheint auch ein dazu passender Umschlag. Belege, die den Sonderstempel erhalten sollen, werden vor Ort in einen mitgebrachten Briefkasten geworfen. Anschließend werden die Briefe der Post zur Stempelung in Weiden übergeben. Interessenten, die die Veranstaltung nicht besuchen können, aber einen oder mehrere gelaufene Belege (Sonderstempel und Umschlag) zum Preis von je 1,50 Euro erwerben möchten, werden gebeten, sich an Heinz Wenz, Henneystr. 35a, 54293 Trier zu wenden. E-Mail: heinzwe@aol.com.