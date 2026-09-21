1400 Jahre Gründung Edinburghs

Schottlands Hauptstadt Edinburgh zählt zu den attraktivsten Reisezielen Nordeuropas. Alljährlich zieht es über vier Millionen Besucher in die Metropole am Firth of Forth. Sie besuchen das majestätisch über der Stadt thronende Edinburgh Castle mit seinem atemberaubenden Rundblick und schlendern durch die Gassen der Altstadt.

Nur die wenigsten krönen ihren Besuch mit einer Besteigung des imposanten Hausbergs mit Namen Arthur’s Seat. Wie der Castle Rock ist auch der 251 Meter hohe Berg vulkanischen Ursprungs. Die Namensherkunft ist umstritten, die Verbindung zum legendären Britenkönig ein neuzeitliches Konstrukt. Doch reichen die siedlungsgeschichtlichen Wurzeln des Basaltfelsens Jahrtausende zurück. Die ältesten Fundstücke der Regionen stammen aus der Bronzezeit…

Mehr über die Geschichte Edinburghs lesen Sie in der DBZ 19/2026. Das Heft ist am 23. September 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Der Wachwechsel des Königlichen Regiments auf der Esplanade von Edinburgh Castle zählt zu den beliebtesten Attraktionen.

Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt (Quelle: www.ansichtskartenversand.com).

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