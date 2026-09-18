Informativ und aktuell: DBZ 19/2026

Die DBZ 19/2026 erscheint am 23. September 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Klassische Privatpost: Im falschen Kasten

Da konnte man schon einmal durcheinanderkommen: Nach Gründung der Reichspost nutzten private Betreiber eine Lücke im Gesetz, um ihrerseits Postdienste, zum Beispiel im lokalen Bereich, anzubieten. So manch ein verwirrter Post-Nutzer warf seine Briefe oder Karten dann in genau den falschen Kasten – die „Posten“ reagierten unterschiedlich. Oswald Walter über verirrte Briefe und ihre Behandlung: ab Seite 12.

75 Jahre Bundesverfassungsgericht: Grundgesetzhüter

Jede Person kann in Deutsch­land direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn sie ihre Grundrechte durch die öffentliche Gewalt verletzt sieht. Diese niederschwellige und direkte Zugänglichkeit gibt es in dieser Form nicht in allen Ländern mit Verfassungsgerichtsbarkeit. Jetzt kann diese unabhängige, hochangesehene Einrichtung ihren 75. Geburtstag begehen. Wilfried Lerchstein ab Seite 19.

Sammelwelten „Klassik“: Zinnobers Liebesbrief

Was Philatelie und das Sammeln bedeuten kann, wird nur jede/r für sich selbst und ganz persönlich beantworten können. Und es ist Außenstehenden manchmal gar nicht so leicht zu erklären. Gut, dass uns Zinnober Zacke das abnimmt: Wir haben nämlich ein bisschen im Archiv gegraben. Lesen Sie hierzu auf Seite 25.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

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