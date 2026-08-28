Deutsche Post: Neue Briefformate 2027

Die Deutsche Post kündigt für 2027 einige neue Formate für Briefe an. Offiziell heißt es dazu: „Wir erneuern […] unser Portfolio, reduzieren die Anzahl der Briefformate und schaffen klarere Grenzen zwischen Dokumenten- und Warenversand.“

Das vereinfache den Versandprozess und ermögliche durch den höheren Automatisierungsgrad eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung der Sendungen. Änderungen betreffen sowohl den Versand innerhalb Deutschlands, also national, als auch den internationalen Briefversand.

Standard- und Kompaktbriefe sowie Postkarten sind von den Formatänderungen nicht betroffen. Alle nachfolgend aufgeführten Änderungen gelten ab dem 1. Januar 2027.

Nationaler Versand

Großbrief National: Länge 10 bis 35,3 Zentimeter; Breite 7 bis 25 Zentimeter; Höhe bis 3,0 Zentimeter (bisher bis 2,0 Zentimeter); Masse (Gewicht) bis 1000 Gramm (bisher bis 500 Gramm).

Maxibrief National: Länge 10 bis 38,1 Zentimeter (bisher bis 35,3 Zentimeter); Breite 7 bis 30,5 Zentimeter (bisher bis 25 Zentimeter); Höhe bis 3,0 Zentimeter (bisher bis 5,0 Zentimeter); Masse (Gewicht) bis 2000 Gramm (bisher bis 1000 Gramm).

Zusätzliches Entgelt für Maxibrief National: Dieses Produkt entfällt ab 1. Januar 2027. Hierbei war es möglich, Maxibriefe bis zur Größe mit einem Gesamtumfang von 90 Zentimetern (keine Seite länger als 60 Zentimeter) und einer Masse (Gewicht) bis 2000 Gramm zu versenden.

Den kompletten Beitrag lesen Sie in der DBZ 16+17/26. Das Heft ist am 26. August 2026. erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Zum 1. Januar 2027 ändert die Post einige Briefformate. Beim Standardbrief ändert sich nichts (Foto: DHL Group/Articus-Roettgen Fotografie).

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