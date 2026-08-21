Informativ und aktuell: DBZ 16+17/2026

Die DBZ 16+17/2026 erscheint am 26. August 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Irak und Zweistromland: Reiches Mesopotamien

Mesopotamien bezeichnete ursprünglich das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, nördlich der heutigen irakischen Hauptstadt Bagdad und südlich des Taurusgebirges. Als „Zweistromland“ bekannt, gehört es zu den wichtigen kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients. Doch prägten das Gebiet auch immer wieder Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen, was sich bis heute fortsetzt. Unser Autor Konrad Schliephake blickt auf die Geschichte der Region und stellt ein wenig beachtetes Sammelgebiet vor: ab Seite 12.

Jahr des Feuer-Pferdes (Teil 2): Chinas Inoffizielle

Neben den offiziellen Marken der China Post aus der Volksrepublik gab es erneut Tierkreiszeichen-Marken, die es wohl nicht in den Katalog schaffen werden. An Attraktivität stehen sie den bekannten Marken aus der VR in nichts nach, wie unsere Autorin Carla Michel weiß: auf den Seiten 30 und 31. Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Erbil, Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Irak © syriary91, www.pixabay.com

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