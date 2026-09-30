MesseMagazin Ulm 2026 – ePaper

Wenn in diesem Jahr von Donnerstag, 22. Oktober, bis Sonnabend, 24. Oktober, die Internationale Briefmarken-Börse (IBB) in Ulm Sammlerinnen und Sammler aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern begrüßt, dann bedeutet dies auch ein kleines Jubiläum: Bereits zum fünften Mal ist die Donaustadt drei Tage lang das Zentrum der Philatelie. Das Messeprogramm und die Liste der Aussteller lassen erneut einen ebenso interessanten wie erfolgreichen Verlauf erwarten. Es gibt nur wenige Freizeitbeschäftigungen, die mit einer derart großen Vielfalt der Möglichkeiten glänzen. Wir können uns an Motiven erfreuen, die sich auf Briefmarken und Belegen aus aller Welt mit einem Thema befassen. Viele Thematikerinnen und Thematiker haben sich im Laufe ihrer Spezialisierung dazu ein umfangreiches Fachwissen erworben. Andere Philatelisten konzentrieren sich auf ein bestimmtes Land, auf einzelne Markenserien oder auf einen Zeitabschnitt und dokumentieren in ihren Sammlungen einen beeindruckenden Detailreichtum. Dabei steht es jedem frei, wie viel Zeit und finanzielle Mittel man einbringen will, um das Hobby zu genießen…

Mehr lesen Sie im MesseMagazin Ulm, das der DBZ 20/2026 beiliegt, die am 7. Oktober erscheint. Alle Artikel des neuen MesseMagazins finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihr MesseMagazin Ulm in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten es dann kostenlos direkt nach Hause geschickt. Gern auch mehrere Exemplare.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MesseMagazins Ulm und einen angenehmen und anregenden Aufenthalt auf der Internationalen Briefmarken-Börse.

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