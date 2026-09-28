75 Jahre Bundesverfassungsgericht

Heute, am 28. September 2026, wird das Bundesverfassungsgericht 75 Jahre alt. Nach den bitteren Erfahrungen mit dem Scheitern der Weimarer Republik und während der NS-Diktatur sollte in der Bundesrepublik Deutschland die gesamte staatliche Gewalt einer umfassenden verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterstellt werden.

Es dauerte noch fast zwei Jahre, bis nach Verabschiedung und Inkrafttreten des Grundgesetzes (GG) auch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz am 17. April 1951 in Kraft trat. Bei der Auswahl Karlsruhes als Gerichtssitz wurde berücksichtigt, dass hier bereits seit 1950 der Bundesgerichtshof (BGH) ansässig war. Am 7. September 1951 nahm das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe im Prinz-Max-Palais seine Tätigkeit auf und fällte bereits zwei Tage später seine erste Entscheidung. Am 28. September 1951 fand im Schauspielhaus Karlsruhe die offizielle Eröffnungsfeier statt…

Mehr zum Thema lesen Sie von Wilfried Lerchstein in der DBZ 19/2026. Das Heft ist am 23. September 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: FDC „25 Jahre Bundesverfassungsgericht“ (Bund MiNr. 879). Der Ersttags­stempel aus Bonn vom 17. Februar 1976 zeigt den Neubau des Gerichtsgebäudes aus dem Jahr 1969. Dessen Sitzungssaal ziert als Hoheitszeichen das Adler-Relief von Hans Kindermann. Dieses unterscheidet sich deutlich von dem Bundesadler in der Briefmarke.

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