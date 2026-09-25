Schweiz: Portoerhöhung zum 1. Januar 2027

Für das kommende Jahr stehen wieder einige Portoerhöhungen ins Haus. Die Deutsche Post hat schon angekündigt, dass sie eine deutliche Erhöhung der Portosätze erwartet, eine Entscheidung der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Details steht aber noch aus. Einige Änderungen bei den Briefformaten sind allerdings bereits bekannt. Auch die Schweizer Post passt ihre Preise für Briefe an: „Seit 2010 sind zwei von fünf Briefen weggefallen. Gleichzeitig bleiben die Kosten für die Grundversorgung weitgehend konstant“, heißt es seitens der Konzernleitung: „Deshalb senken wir laufend unsere Kosten und werden effizienter. Einen Teil der Auswirkungen des Mengenrückgangs können wir so auffangen. Eine moderate Preisanpassung ist jedoch unumgänglich“.

Neues Porto ab Januar

Ab dem 1. Januar 2027 gilt demnach Folgendes:

Ein A-Post-Brief im Standardformat kostet neu 1.40 Franken (heute: 1.20 Franken).

Ein B-Post-Brief kostet neu 1.10 Franken (heute: 1 Franken).

Auch zusätzliche Dienstleistungen wie A-Post Plus oder Einschreiben werden um 20 Rappen teurer.

Internationale Dokumentensendungen und B-Post-Massensendungen werden ebenfalls teurer.

Was gleich bleibt:

Die Paketpreise für Privatkundinnen und -kunden sowie kleine und mittlere Unternehmen bleiben unverändert

Online frankierte Pakete können weiterhin kostenlos zu Hause abgeholt werden (pick@home)

Beim Online-Frankieren gibt es weiterhin einen Rabatt von 1.50 Franken

Neues Angebot: der Volumenbrief

Mit den Änderungen führt die Post auch den Volumenbrief ein. Dieses neue Produkt richtet sich an Sendungen, die mehr Platz brauchen als ein Standardbrief, aber leichter sind als ein Paket. Der Volumenbrief schließt damit eine Lücke zwischen Brief und Paket und bietet für 4.20 CHF eine flexible Versandlösung für sperrigere Inhalte inklusive Sendungsverfolgung.

Titelabbildung: Briefträger im Schnee. Foto: Schweizerische Post AG

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