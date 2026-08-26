Sonderedition zu Ehren der Rolling Stones

„It’s Only Rock ’n Roll … but I like it“… Die Deutsche Post lässt es krachen: Heute erscheinen überraschenderweise in der Reihe Sondereditionen der Post Briefmarken zu Ehren der Rolling Stones, einige auch mit der ikonischen Zunge. „Weltstars, Kultband, Rock-Ikonen: Die Rolling Stones haben Musikgeschichte geschrieben und begeistern bis heute Generationen von Fans. Ihre Karriere umfasst mehr als sechs Jahrzehnte, unzählige Hits und ausverkaufte Stadien rund um den Globus. Mit dieser außergewöhnlichen Sonderedition erscheint eine Hommage an eine der bedeutendsten Bands aller Zeiten.“ heißt es dazu im Shop der Deutschen Post.

Briefmarkenblock und Kleinbogen

Aufgelegt wurden ein limitierter Sonderblock mit zwei Sondermarken zu 95 Cent und drei verschiedene limitierte Kleinbogen mit jeweils zehn 95 Cent-Marken mit dem Symbol der Band, der legendären Zunge, in verschiedenfarbigen Ausführungen, so auch als Pride-Version. Die rote Zunge gibt es auch als 100er-Rolle. Erhältlich sind sie im Shop der Deutschen Post unter https://shop.deutschepost.de/therollingstones.

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Titelabbildung: Deutsche Post, Entwurf: John Pasche.

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