Neuheiten Oktober 2026: Entdeckungen, Zeichentrick, Kultur und Comics

Am 1. Oktober 2026 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Der Mensch als Entdecker: Himalaya

Am 1. Oktober 2026 verausgabt das Bundesministerium der Finanzen neue Briefmarken. Der Wert „Himalaya“ setzt die Serie „Der Mensch als Entdecker“ fort. Thomas Steinacker und Jan-Niklas Kröger gestalteten die Sondermarke mit einem Motiv, das eine künstliche Intelligenz (KI) kreierte.

Das Gebirge Himalaya erfasst die Länder Pakistan, Indien und China sowie Nepal, Bhutan und Myanmar. Zehn seiner Berge sind höher als 8000 Meter.

Der Mount Everest stellt mit 8848 Metern die höchste Erhebung über dem Meeresspiegel dar, die es auf der Erde gibt. Er wurde nach George Everest (1790–1866) benannt. Der britische Geodät, Vermessungsingenieur, leitete die Große Trigonometrische Vermessung des Indischen Subkontinents.

Am 29. Mai 1953 waren der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay die ersten Bergsteiger, die den Gipfel des Mount Everest erklommen.

Als selbstklebende Kryptomarke mit digitalem Pendant ist das Motiv „Himalaya“ in Booklets vier verschiedener Farben erhältlich. Die NFTs entsprechen den Farben der Booklets. Wenn man ein Booklet beim Service-und Versandzentrum der Post in Weiden, Bayern, bestellt, lässt sich die Farbe nicht wählen, sondern sie wird zugeteilt (siehe Seite Ihrer DBZ 19/2026).

Entwurf: Thomas Steinacker, Jan-Niklas Kröger, Illustration: DALL-E

Ersttag: 1. Oktober 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3992, 3996 (selbstklebend) in MH 136

Philotax-Nr.: 3867, 3871 (selbstklebend)

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105603, 150305603 (in )

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: braun, blaue Punkte, „KI: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ“

Helden der Kindheit: Shaun das Schaf

Ab dem 1. Oktober 2026 läuft „Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld“ in den Kinos. Bereits 2015 erschienen „Shaun das Schaaf – Der Film“ und der Kurzfilm „Shaun das Schaaf – Die Lamas des Farmers“. „Shaun das Schaaf – UFO-Alarm“ und der Kurzfilm „Shaun das Schaaf – Es ist ein Schaaf entsprungen“ folgten 2019 und 2021.

Produziert wird Shaun das Schaaf vom Unternehmen Aardman mit der Methode der Claymation. Der Name setzt sich aus den Wörtern „clay“, „Ton“, und „animation“, zusammen. Mittels Stop-Motion-Technik wirkt es, als ob sich Figuren aus Ton und Knetgummi bewegen. Das Studio Aardman aus Bristol gründeten die Regisseuren Peter Lord und David Sproxton 1972. Zum Team gehören die Trickfilmproduzenten Richard Goleszowski und Nick Park.

Die Figur Shaun das Schaaf trat 1995 zum ersten Mal im Aardman-Film „Wallace and Gromit – Unter Schafen“ auf. Der 30 Minuten lange Streifen erhielt einen Oscar.

Entwurf: Jennifer Dengler, Shaun mit Blitzer und seiner Herde © & ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD (2026), ALL RIGHTS RESERVED

Ersttag: 1. Oktober 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3993

Philotax-Nr.: 3868

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105587

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, beige

Immaterielles Kulturerbe: Spitzenklöppeln

2016 nahm die UNESCO (United Nations Sctientific and Cultural Organization) das Oberpfälzer Spitzenklöppeln in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes auf. Die Handwerkstechnik stellt eine mündlich überlieferte Tradition und Ausdrucksform dar.

Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem Fäden mit Stecknadeln zu Mustern verdreht und verkreuzt werden. Ein mit Heu und Pferdehaar gefüllter Stoffsack, genannt „Klöppelsack“, fungiert als Unterlage.

In der Stadt Schönsee und der Gemeinde Stadlern, die zum bayerischen Landkreis Schwandorf gehören, und in der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts Klöppelschulen gegründet. Das Oberpfälzer Spitzenklöppeln avancierte zu einem Gewerbe und Merkmal der Region.

Entwurf: Daniela Burger, Geklöppelte Decke und eine Auswahl typischer Arbeitsutensilien. Vorlage Klöppeldecke © Sammlung Museum ehem. Klöppelschule Tiefenbach. Foto: Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, Cham

Ersttag: 1. Oktober 202

Wert: 290 Cent

Michel-Nr.: 3994

Philotax-Nr.: 3869

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105601

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 x 34,60 m

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, lila, Nadeln, Scheren

Superhelden: Batman

Batman debütierte am 30. März 1939 im Heft „Detective Comics“ des gleichnamigen Verlags. Gezeichnet wurde er von Bob Kane. Als Autor wirkte Bill Finger.

Hinter dem Superhelden, der auch „Der dunkle Ritter“ genannt wird, steht der wohlhabende Industrielle Bruce Wayne. Als Kind musste er mit ansehen, wie seine Eltern von einem Dieb erschossen wurden. Er verschrieb sich dem Kampf gegen die Kriminalität.

Batman verfügt über keine übermenschlichen Kräfte, jedoch über große Geschicklichkeit und Intelligenz. Sein Fledermausköstüm verleiht ihm eine mysteriöse, unheimliche Aura. Ihm verdankt er seinen Namen, eine Kombination aus „Bat“, „Fledermaus“, und „man“, „Mann“.

In einem Comic vom April 1940 trat zum ersten Mal Batmans Mitstreiter Robin auf, der verwaiste Sohn einer Zirkusakrobatenfamilie, dessen sich Bruce Wayne annahm. Daneben ist Butler Alfred Pennyworth der einzige, den Bruce Wayne an seinem Doppelleben teilhaben lässt. Kommissar James Gordon stellt einen weiteren Verbünderten Batmans dar.

Zu Batmans Gegenspielern gehören der zynische Joker, der Pinguin und Two-Face, ein ehemaliger Staatsanwalt, dessen Gesicht nach einem Säureunfall in einen unversehrten und einen entstellten Teil getrennt ist. Auch Riddler, der seine Verbrechen mit Rätseln begleitet, und Catwoman, zu der

Batman ein ambivalentes Verhältnis aus Feindschaft und sexuell-romantischer Anziehung hat, tauchen immer wieder auf.

Batman ist ein Mitglied der Justice League. Dazu gehören die DC-Superhelden Superman (siehe Seite 12 Ihrer DBZ 13/2025), Wonderwoman (siehe Seite 9 Ihrer DBZ 16-17/2025), Green Lantern und Flash (siehe Seite 9 Ihrer DBZ 12/2026) sowie Cyborg und Aquaman, Supergirl und Shazam!. Die Gruppe trat zum ersten Mal 1960 in einem Comic in Erscheinung, um gegen Außerdirdische zu kämpfen.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Batman vor Comic-Panels, Copyright: BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC (s26)

Ersttag: 1. Oktober 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3995

Philotax-Nr.: 3870

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105602

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Muster aus grauen und weißen Punkten, Batman-Logo

Abbildungen: © Deutsche Post AG

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