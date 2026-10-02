Informativ und aktuell: DBZ 20/2026

Die DBZ 20/2026 erscheint am 7. Oktober 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Osmanisches Reich und Nachfolgestaaten: Reizvolle Vielfalt

Wohl jeder und jede hat seine oder ihre ganz persönliche Geschichte, die ihn mit seinem Sammelgebiet verbindet. Bei unserem Autor Otto Graf begann es mit jungenhafter Neugier auf die schönen, großen Marken, die die türkischen Arbeitskollegen seines Vaters ihm überließen. Ein höchst subjektiver Blick auf ein Sammelgebiet, das die gesamte philatelistische Bandbreite zu bieten hat: ab Seite 10.

Postgeschichte: Auf der Südhalbkugel

In der Geschichte der Olympischen Spiele dürfte es nicht viele Länder geben, deren einzige Teilnehmerin zugleich zu den Medaillengewinnerinnen zählt. Und die aus einem Land kommt, das es heute noch gibt und auch nicht: dem Saarland. Torsten Berndt mit der ganzen kuriosen Geschichte, die während der olympischen Sommerspiele 1956 ihren Lauf nahm: auf den Seiten 20/21. Außerdem liegt dieser Ausgabe das MesseMagazin zur Briefmarkenmesse Ulm bei.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Konstantinopel (Ausschnitt) © Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski, gemeinfrei, commons.wikimedia.org Kleines Bild: Osman I., der Gründer des Osmanischen Reiches © Badisches Landesmuseum, gemeinfrei, commons.wikimedia.org

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