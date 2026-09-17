40 Jahre Museumsschiff „Cap San Diego“

Am 16. August 2026 war die MS „Cap San Diego“, eines der bekanntesten Museumsschiffe Deutschlands, für eine „Südamerika-Jubiläumsfahrt“ auf der Elbe unterwegs. Das 159,4 Meter lange und 21,47 Meter breite Schiff ist heute das weltweit größte fahrtüchtige aus der Ära der Stückgutfrachter.

Südamerikadienst

1961 von der Deutschen Werft in Hamburg-Finkenwerder für die Reederei Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft Eggert & Amsinck innerhalb von elf Monaten gebaut, transportierte die MS „Cap San Diego“ mit fünf weiteren baugleichen Schiffen auf der Linie Europa – Südamerika Stückgut. Alle sechs Stückgutfrachter wurden nach einem Kap benannt; das Kap San Diego liegt an der Ostspitze Feuerlands. Nach Südamerika transportierte die MS „Cap San Diego“ unter anderem Maschinen und Produkte der chemischen Industrie. Aus Südamerika nach Europa brachte das Schiff hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte. Darunter waren übrigens keine Bananen, sodass die Bezeichnung „Bananenfrachter“ hier unangebracht ist…

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Titelabbildung: Eines der bekanntesten Museumsschiffe Deutschlands ist die MS „Cap San Diego“. Von ihrem Liegeplatz an der Überseebrücke in Hamburg aus fährt der Stückgutfrachter aus dem Jahr 1961 regelmäßig zu maritimen Veranstaltungen. Die Funkbestätigungskarte (QSL) der Amateurfunkstelle an Bord mit dem Rufzeichen DL0MFH zeigt das Schiff in Fahrt.

(Foto: Hero Lang)

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