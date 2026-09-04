Informativ und aktuell: DBZ 18/2026

Die DBZ 18/2026 erscheint am 9. September 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Antikes Karthago: Reich und bewaffnet

Es war eine Stadt, die sogar die Römer staunen ließ: Karthago, am Golf von Tunis gelegen, war zu ihrer Blütezeit im 3. und frühen 2. Jahrhundert vor Christus eine der bedeutendsten und mächtigsten Großstädte der bekannten Welt. Ihre geniale Lage prädestinierte sie zur Handelsmacht, ihre Kriegsschiffe, die in einem geheimen, geschützten Hafen lagen, und die mächtigen Mauern machten die Metropole vermeintlich unangreifbar. Unser Autor Dietrich Ecklebe hat sich das heutige Karthago angesehen: ab Seite 10.

Die Geschichte hinter der Marke: Ein DDR-Urlauberschiff

Am 1. Mai 1961 stach die „Fritz Heckert“, der einzige in der DDR gebaute FDGB-Hochseedampfer, zu seiner Jungfernfahrt in See. Die 350 Passagiere erwartete neben Landgängen in Helsinki, Leningrad und Riga moderner und bequemer Luxus an Bord – inklusive kulinarischer Finessen. Jan Sperhake zu einem besonderen Kapitel der Geschichte, das auf Marken seinen Niederschlag fand: auf den Seiten 8 und 9. Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Ruinen der Thermen des Antoninus Pius in Karthago © Benreis, eigenes Werk, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org Abbildung Helm: commons.wikimedia.org; Terrakotta: Punische Statue einer Göttin mit Löwenkopf aus der Römerzeit © AlexanderVanLoon, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

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