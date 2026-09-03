Neuheiten September 2026: Umwelt, Recht, TV und Mode

Am 3. September 2026 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Für den Umweltschutz: Anpassung an den Klimawandel

Seit 1992 verausgabt das Bundesministerium der Finanzen die Umweltmarken. Es handelt sich um Zuschlagsmarken. Zur Briefmarkenausgabe vom 3. September 2026 gehört das diesjährige Sonderpostwertzeichen der Serie „Für den Umweltschutz“.

Biologische Vielfalt und ein stabiles Klima stellen Voraussetzungen für die Existenz von Menschen, Tieren und Pflanzen dar. Während der letzten Jahrhunderte haben die Wirtschaft und der Konsum der Menschen die weltweiten natürlichen Ressourcen beschädigt. Gletscher und Polkappen schmelzen. Dadurch steigt der Meeresspiegel. Extreme Wetterphänomene wie Dürren und Hochwasser nehmen zu. Viele Tier- und Pflanzenarten sind durch die Erderwärmung bedroht.

Das Motiv der neuen Umweltmarke zeigt Maßnahmen, mit denen Menschen dem Klimawandel begegnen können: begrünte Dächer und Hausfassaden schaffen Kühle. Solarpanels erzeugen Strom aus Sonnenenergie. Bäume und Pflanzen binden Kohlenstoffdioxid und bieten Tieren Lebensraum.

Entwurf: Constanze Hein

Ersttag: 3. September 2026

Wert: 95 plus 40 Cent

Michel-Nr.: 3987

Philotax-Nr.: 3862

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151200150

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“, Elemente des Motivs

Tag der Briefmarke – Schätze der Philatelie: The Alexandria Blue Boy

1845 standardisierten die Vereinigten Staaten von Amerika die Posttarife. Elf Städte produzierten lokale Briefmarken. In Alexandria im Bundesstaat Virginia wurden zwei Typen von runden Briefmarken des Nennwerts 5 Cent produziert. Jeweils drei bzw. vier Exemplare sind davon bis heute erhalten.

Ein einziges Exemplar wurde nicht auf beigefarbenem, sondern auf blauem Papier gedruckt. Die Briefmarke wurde 1907 entdeckt. Sie klebte auf einem Briefumschlag. Unter dem Namen „Blue Boy“ gilt das Postwertzeichen weltweit als bedeutendes Sammlerstück.

Entwurf: Marke: Hagen Verleger, Bildquelle: © Bund Deutscher Philatelisten e. V., Philatelieblock: Bettina Walter, Abbildung des Briefs mit erläuterndem Text und historischer Karte Copyright: Abbildung des Briefs © Bund Deutscher Philatelisten e. V. Karte © Bachmann, John. Panorama of the seat of war. Birds eye view of Virginia, Maryland, Delaware, and the District of Columbia. New York. A Rumpf, Publisher. Agent for John Bachmann’s publications, 1861. Retrieved from the Library of Congress

Ersttag: 3. September 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3988 in Block 97

Philotax-Nr.: 3863 in Block 96

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105580, 151906057 (Philatelieblock)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55 x 30 mm, 120 x 75 mm (Philatelieblock)

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: blau, weiß, beige

75 Jahre Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht überwacht die Einhaltung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Bürger können Verfassungsbeschwerden einreichen, wenn sie denken, dass ihre Grundrechte durch Gesetze oder Organe des Staates verletzt werden. Das Bundesverfassungsgericht ist befugt, die Entscheidungen aller anderen Gerichte aufzuheben. Außerdem prüft es, ob geplante Gesetze dem Grundgesetz entsprechen. Das Bundesverfassungsgericht ist seit dem 28. September 1951 tätig. Es befindet sich in Karlsruhe, Baden-Württemberg.

Das Bundesverfassungsgericht umfasst zwei Senate mit jeweils acht Richtern: Einen wählt der Bundestag, einen der Bundesrat.

Entwurf: Professor Rudolf Grüttner, Sabine Matthes, Bildnachweis: picture alliance/dpa/Uli Deck

Ersttag: 3. September 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3989

Philotax-Nr.: 3864

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105598

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei, Berlin

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Ausschnitte der Zahl „75“ in Schwarz, Rot und Gold

60 Jahre Star Trek

Die erste Folge von „Star Trek“ lief am 8. September 1966 auf NBC (National Broadcasting Company). Binnen drei Jahren wurden 79 Episoden mit Captain James Tiberius Kirk und seinem ersten Offizier Mr. Spock vom Planeten Vulkan ausgestrahlt. Stets begannen sie mit den Worten: „Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

„Star Trek“ stammt vom Drehbuchautor und Produzenten Eugene Wesley „Gene“ Roddenberry. Er wurde am 19. August 1921 in El Paso im amerikanischen Bundesstaat Texas geboren.

„Star Trek: The Next Generation“ startete 1987. Die Handlung wurde etwa hundert Jahre nach dem Vorgänger angesiedelt. 1993 begleitete eine neue Serie die Raumstation „Deep Space Nine“. 1995 folgte das Raumschiff „Voyager“. „Enterprise“ von 2001 sowie „Discovery“ und „Strange New Worlds“ aus den Jahren 2017 und 2022 spielten vor der ersten Star-Trek-Serie. „Picard“ präsentierte den Kapitän der Enterprise aus „The Next Generation“ 2020 in seinem Ruhestand. Zum 60-jährigen Jubiläum des „Star Trek“-Franchise widmete sich im Januar 2026 die Serie „Star Trek: Starfleet Academy“ den Kadetten der „Starfleet Academy“, der Sternenflotte der Vereinigten Föderation der Planeten zur Erforschung und Friedenswahrung im Weltraum. Im Kino liefen seit 1979 13 Star-Trek-Filme.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Bildrechte: © 2026 CBS Studios Inc. Star Trek and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved

Ersttag: 3. September 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3990

Philotax-Nr.: 3865

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105589

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Rechtecke in Farben des Motivs

Aenne Burda

Mit einer Sondermarke würdigt das Bundesministerium der Finanzen die Verlegerin Aenne Burda. Sie wurde am 28. Juli 1909 als Anna Magdalene Burda in Offenburg geboren, das heute zum Bundesland Baden-Württemberg gehört. Während einer kaufmännischen Ausbildung im Offenburger Elektrizitätswerk lernte sie den Volkswirt und Druckereibetreiber Franz Burda kennen. Sie heirateten 1931. Bis 1940 kamen ihre drei Söhne zur Welt.

In ihrem eigenen Verlag brachte Aenne Burda ab 1950 die Zeitschrift „Burda Moden“ heraus. Ab 1952 lagen dem Magazin Schnittmuster bei, anhand derer die Leserinnen gezeigte Kleidungsstücke nähen konnten. „Burda Moden“ erschien in elf europäischen Ländern. 1953 folgten die USA und Kanada sowie Argentinien und Brasilien. Zwei Jahre später wurde das Magazin in über 60 Ländern verkauft. 1987 erschloss „Burda Moden“ als erste Zeitschrift aus den westlichen Staaten die Sowjetunion.

1994 übergab Aenne Burda den Verlag an ihren Sohn Hubert. Sie starb am 3. November 2005 in ihrer Geburtsstadt. Das Mode- und Nähmagazin „Burda Moden“ heißt heute „Burda Style“.

Entwurf: Jennifer Dengler, Foto Aenne Burda: © Roland Pfaff

Ersttag: 3. September 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3991

Philotax-Nr.: 3866

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105599

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei, Berlin

Größe: 46,40 mm x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: „Wirtschaftswunderfrau“, „Königin der Kleider“ auf Hintergrundfarben des Motivs

Abbildungen: © Deutsche Post AG

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