Numismatik: „Aus vielen eines“

Die Münzen und Medaillen der Vereinigten Staaten von Amerika bilden ein ebenso spannendes wie ausbaufähiges Sammelgebiet. Wenige Jahre nach dem Erwerb der Unabhängigkeit am 4. Juli 1776, vor 250 Jahren, bekamen die Vereinigten Staaten von Nordamerika eigene Münzen, die sich von denen der „Mutterländer“ England und Frankreich unterschieden.

Der Dollar zu einhundert Cent entsprach im Gewicht und Feingehalt etwa einem spanischen Silberpeso, der überall in der Neuen Welt großes Ansehen genoss. Abgeleitet wurde der Name der neuen Münze von dem in Deutschland umlaufenden Taler. In Frankreich hieß das populäre Nominal Jocondale, in Italien Tallero und in Russland Jefimok.

Liberty und Adler

George Washington, der erste Präsident der USA, forderte für sein Land ein eigenständiges Münzsystem, das sich auch äußerlich von dem der ehemaligen Kolonialmächte unterschied. Im Kongress entspann sich eine heftige Debatte, wie die neuen Dollarmünzen ­aussehen sollten. Zur Auswahl standen Präsidentenkopf oder Personifikation der Freiheit. Als Washington Musterstücke mit seinem Bildnis sah, soll er gesagt haben, das Porträt sei europäischen Münzen mit den Bildnissen regierender Monarchen zu sehr nachempfunden, und lehnte die Ausgabe ab. Um die Unabhängigkeit der USA zu unterstreichen, forderte er, dass eine künstlerisch gestaltete „Lady Liberty“ ihre Münzen schmücken soll. An Gedenkausgaben hat man damals nicht gedacht. Sie sind eine Erfindung des 20. und 21. Jahrhunderts…

Den kompletten Beitrag über amtierende Politiker auf US-Münzen, eine eigentlich unerwünschte Form der Ehrung, lesen Sie in der DBZ 16+17/26. Das Heft ist am 26. August 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Kaum zu glauben, aber wahr: Im Herbst wird eine weitere Trump-Idee Wirklichkeit und es erscheint eine Münze mit seinem Konterfei

(Abb: © United States Mint).

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