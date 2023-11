Maschinenwerbestempel in Baden-Württemberg

Für die Sammler von deutschen Gelegenheitsstempeln sind die bekannten Bochmann-Kataloge ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Detaillierte Auflistungen über Unterschiede und Besonderheiten in den Stempeln können in einem Generalkatalog aber nur ansatzweise behandelt werden.

Daher hat sich das Autorenteam um Dr. René Wollert und Jürgen Witkowski erneut an die Arbeit gemacht und die Maschinenstempel mit Werbeeinsätzen, diesmal für den Bereich der ehemaligen OPDn im heutigen Baden-Württemberg bis 1945, genauer unter die Lupe genommen. Hierbei wurden Typenunterschiede herausgearbeitet, sowie möglichst präzise Verwendungszeiten ermittelt.

Ein kleiner Wermutstropfen ist allerdings, dass trotz jahrelanger Arbeit und Suche bis heute einige Stempelnachweise fehlen: Hier sind die Sammler gefragt, sie sollten die Augen offenhalten. Es macht Spaß und Freude, in dem Werk zu lesen und damit zu arbeiten. Das liegt zum einen an den übersichtlichen Tabellen und zum anderen an den zahlreichen aussagefähigen Abbildungen.

In der Reihe der Bochmann-Kataloge ist dieser Band eine weitere wertvolle Ergänzung für Sammler der deutschen Gelegenheitsstempel.

Die Stempelträger mit Werbeeinsätzen der Halbstempelmaschinen der Typen Universal und Standard der Postämter aus Baden-Württemberg bis 1945, Band 199 der Neuen Schriftenreihe der Poststempelgilde e.V. Von Dr. René Wollert und Jürgen Witkowski, Format DIN A5, 262 Seiten, 220 farbige Abbildungen, 161 Bildtafeln, 117 Tabellen, broschiert.