Stempel von Abbenrode bis Buttstädt

„Der Bochmann“, unverzichtbares Herzstück der Forschungs- und Verzeichnisliteratur der Poststempelgilde, hat nun eine Fortführung erfahren. Zur IBRA 23 konnte die Arbeitsgemeinschaft den Band „Abbenrode bis Buttstädt“ vorstellen. Innerhalb der „Neuen Schriftenreihe“ der Poststempelgilde trägt er die Nummer 1201 und wird wahlweise als 548 Seiten starkes Buch oder als PDF-Datei angeboten, dann zu einem erfreulich günstigen Preis.

Für die Studie konnte man vor über 20 Jahren den ehemaligen Chefredakteur des se, Alfred Peter, gewinnen. Aufgabe war es, auch die bereits im Bochmann-Grundwerk erschienenen Stempel miteinzubeziehen und so eigentlich eine Neubearbeitung zu kreieren, welche die Jahre 1945 bis 1990 umfassen sollte. Michael Teutloff brachte den Katalog ins endgültige Layout. „Zudem fügte er noch Ergänzungen aus Erkenntnissen ein, die wir während der letzten Bearbeitungsphase gewonnen haben“, heißt es in der Pressemitteilung zum Band. Kaum muss erwähnt werden, dass ein Werk von diesem Umfang ohne die Zu- und Mitarbeit von vielen Sammlerfreunden kaum möglich wäre.

Geplant sind vier Bände, um alle Orte und deren Gelegenheitsstempel zu erfassen. Der umfangreichste Band ist dieser erste und hat mit Berlin auch gleich den größten Postort zu bieten. Der nächste Band ist in Arbeit und ist bereits für diesen Herbst zur Veröffentlichung angekündigt. Für die Teile drei und vier ist das Jahr 2024 als Erscheinungsjahr vorgesehen.

Schon der erste Band macht Lust auf mehr: Orte und Themen in ihrer zeitlichen Abfolge zu betrachten, ist lehrreich und kurzweilig zugleich. Oder wie es der Vorsitzende der Poststempelgilde Jürgen Witkowski ausdrückt: „Man kann es auch als ein Geschichtsbuch betrachten, dem man so manche Hintergrundinformation zur politischen und kulturellen Entwicklung und zum Zeitgeist entnehmen kann.“

Julius Bochmann: Katalog der deutschen Gelegenheitsstempel – SBZ und DDR, Teil 1, Abbenrode bis Buttstädt, bearb. v. Alfred Peter u. Michael Teutloff, Format: DIN A5, broschiert, 548 Seiten, über 2650 Abb. in s/w u. Farbe. Preis: 42 Euro (Mitglieder der Poststempelgilde u. d. Bücherrings Poststempelgilde, Neues Handbuch u. Infla Berlin 37 Euro) plus Versandkosten. Erhältl. bei der Poststempelgilde Literaturversand, H.-J. Naumann, Grabbeweg 36a, 59494 Soest, Tel. 02921 / 82351, E-Mail: r-hj.naumann@t-online.de, www.poststempelgilde.de.

Auch als elektronische PDF-Datei zu erhalten. Preis: 21 Euro (Mitglieder der Poststempelgilde und des Bücherrings aus Poststempelgilde, Neues Handbuch und Infla Berlin 18 Euro).

Bei Bestellung des Bandes 1201 als PDF schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@poststempelgilde.de und überweisen den Kaufpreis auf das Konto der Poststempelgilde, Sparkasse an der Lippe, IBAN: DE05 4415 2370 0000 0085 57, Stichwort „Band 1201 PDF“ oder mittels PayPal: schatzmeister@poststempelgilde.de