Maria Callas: Von intensiver Dramatik

Maria Callas ‚Äď ihr Name ist auch Jahrzehnte nach ihrem Tod immer noch unvergessen. Ein neuer, prominent besetzter Hollywood-Film bringt die Operndiva demn√§chst zur√ľck auf die Leinwand. Anl√§sslich des 100. Geburtstages der S√§ngerin Maria Callas hat die franz√∂sische La Poste am 13. November eine Briefmarke mit dem Konterfei des Opernstars herausgegeben. ‚ÄěMaria Callas, die zu Lebzeiten ein heiliges Monster war, bleibt f√ľr immer die Diva, die der Opernb√ľhne eine Sopranstimme mit erweitertem Tonumfang, eine einzigartige Phrasierung und das Temperament einer Trag√∂din aufzwang‚Äú, erl√§utert La Poste die W√ľrdigung.

1923 in New York als Tochter griechischer Einwanderer geboren, entwickelte Maria Callas schon fr√ľh ein Interesse am Gesang. In Begleitung ihrer Mutter verlie√ü sie 1937 die Vereinigten Staaten, um am Athener Konservatorium bei der Sopranistin Elvira de Hidalgo zu studieren. Sie sang lokal in ‚ÄěCavalleria rusticana‚Äú und ‚ÄěBoccaccio‚Äú und kehrte 1945 in die Vereinigten Staaten zur√ľck…

Mehr zu Maria Callas und den neuen Briefmarkenausgaben aus Portugal und Frankreich lesen Sie in der aktuellen DBZ, die am 20. November erscheint.¬†Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.