Zeppelinpost – 2. Ausgabe

by Stefan Liebig

Als die ersten Zeppeline in die Lüfte stiegen, kannte die Begeisterung der Menschen kaum Grenzen. Man verkündete diese Sensation nicht nur in Zeitungen, sondern auch auf Ansichtskarten und Medaillen. Diese Begeisterung für die Luftfahrt hält bis heute an und umfasst inzwischen auch viele weitere Gebiete. Die Zeppelinfans können sich über besonders attraktive Belege freuen. Viele, oft noch unerforschte Geschichte(n) hat das Thema Zeppelin bis heute zu bieten.

Sonderheft Zeppelinpost

Mit der zweiten Ausgabe der Zeppelinpost liegt der Oktober-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG 21/2022 ein wirklich außergewöhnliches Sonderheft bei: Aus numismatischer und philatelistischer Sicht zeigt es, wie sich diese beeindruckende Technik entwickelte und welche Begeisterung sie bei den Menschen hervorrief. Diese Begeisterung zeigt sich auch in zahlreichen einzigartigen und sehenswerten Belegen. Mein großer Dank gilt den Autoren und den unterstützenden Händlern, die das Heft mit ihren spannenden Beiträgen über Zeppelin-Medaillen, den Luftschiffkapitän Georg Hacker, eine Landung des Grafen von Zeppelin persönlich in Ulm und Zeppelingrüße sowie Lieblingsbelege der Händler ermöglichten.

