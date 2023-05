Informativ und aktuell: DBZ 11/2023

Die DBZ 10/2023 erscheint am 15. Mai 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Traum von Freiheit und Einheit: Eine erste Verfassung

Die Entwicklung bahnte sich √ľber Jahrzehnte an: Nach der franz√∂sischen Besetzung Europas, nach Befreiungskriegen und Vorm√§rz kam es 1848 zu dem, was als B√ľrgerliche Revolution in die Geschichtsb√ľcher eingegangen ist. Sinnbildlich daf√ľr steht die Nationalversammlung, die vor 175 Jahren in der Frankfurter Paulskirche tagte. Das oft verspottete ‚ÄěProfessorenparlament‚Äú schaffte es, eine ziemlich moderne Verfassung zu formulieren ‚Äď und scheiterte am Ende trotzdem. Hartmut Fue√ü √ľber die Ereignisse und den philatelistischen (Nicht-)Umgang damit ab Seite 16.

IBRA 2023 in Essen:‚ÄąDie Phila-Welt zu Gast

Wo ist was auf der ersten deutschen FIP-Weltausstellung seit 1999 in N√ľrnberg? Die Internationale Briefmarken-Messe IBRA 2023 in Essen l√§dt zu Ausstellungen, zu Sonderschauen, Vortr√§gen, Plausch und Kauf sowie vielen Aktionen ein. In der Heftmitte haben wir das Wichtigste im √úberblick f√ľr Sie zusammengestellt.

Weltspiegel:‚ÄąNeues aus Luxemburg

Luxemburgisch ist ein moselfr√§nkischer Dialekt, der bis ins 19. Jahrhundert die haupts√§chlich gesprochene Sprache war und 1984 zur Nationalsprache wurde. Aufmerksame Leser haben es bereits gemerkt: Auch die Luxemburger Neuausgaben tragen ihre Landesbezeichnung seit 2023 nun in ‚ÄěL√ętzebuergisch‚Äú. Die Themen sind wieder weit gespannt und behandeln Frieden, das europ√§ische Institut f√ľr Kulturrouten, den Asteroid Day und den Schriftsteller Edmond de la Fontaine: ab Seite 66.¬†

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der¬†neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas fr√ľher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Abb.: Ludwig von Elliott ‚Äď Sitzung der Nationalversammlung im Juni 1848 (gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org)