DPhJ bietet Online-Gruppenleiter-Meeting an

Die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) l√§dt zu einem Online-Gruppenleiter-Meeting ein, dass allen Gruppenleitern in der Jugendphilatelie die M√∂glichkeit geben soll, untereinander Erfahrungen, Tipps und Tricks zur Jugendarbeit auszutauschen. Das Online-Gruppenleiter-Meeting findet am Sonntag, 18. Juni 2023 um 14 Uhr statt. Zielgruppe sind alle Gruppenleiter oder Interessenten aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, die sich mit dem Gedanken tragen, zuk√ľnftig in der Jugendarbeit zu engagieren. Selbstverst√§ndlich sind bei dem Online-Seminar alle interessierten Zuh√∂rer herzlich willkommen.

Tag der Jungen Briefmarkenfreunde

Der ‚ÄěTag der Jungen Briefmarkenfreunde‚Äú (TdJB) steht dieses Mal im Mittelpunkt des Meetings. Christian Helfert, Leiter der Jungen Briefmarkenfreunde Riedlingen und ‚Äěalter TdJBler‚Äú, verr√§t seine Geheimrezepte f√ľr eine gelungene Veranstaltung. Erste Informationen k√∂nnen der DPhJ-Homepage in der Rubrik ‚ÄěTdJB‚Äú unter https://www.dphj.de entnommen werden.

Das Online-Gruppenleiter-Meeting wird voraussichtlich via Big Blue Button durchgef√ľhrt. F√ľr den Zugang ist lediglich ein g√§ngiger Browser notwendig. Es muss keine zus√§tzliche Software installiert werden. Alternativ besteht auch die M√∂glichkeit, mittels telefonischer Einwahl teilzunehmen.

Eine Anmeldung bei der DPhJ-Fachstelle √Ėffentlichkeitsarbeit, Herrn Dittmar W√∂hlert, ist erforderlich, damit der Zugangslink versandt werden kann. Anmeldungen k√∂nnen per E-Mail an woehlert@dphj.de vorgenommen werden.