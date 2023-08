Die Kompaktkassette: Erfolgsgeschichte eines Tonträgers

by Marius Prill

Mehr als drei Jahrzehnte lang begleitete sie Musikhörer, ob zuhause im Kinderzimmer oder im Auto und auf Reisen. Der Siegeszug der Kassette begann vor 60 Jahren: Am 28. August 1963 präsentierte das niederländische Unternehmen Philips bei der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin seinen batteriebetriebenen Taschen-Recorder EL 3300 samt dazugehörender Kompaktkassette. Technik- und Audiofans zweifelten zunächst an der Klangqualität der Kassette, einem auf zwei Spulen gewickelten Magnetband im rechteckigen Plastikgehäuse. Zur Mitte des Jahrzehnts stiegen die Verkäufe jedoch. Das neue Medium avancierte zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags.

Sowohl Kassetten als auch einen Kassettenrekorder konnte man, verglichen mit Plattenspielern und Schallplatten, mühelos von einem Ort zum anderen befördern. Ab 1968 lieferte Philips Kassettenlaufwerke für Autos. Die vom amerikanischen Ingenieur Ray Dolby gegründete Firma Dolby entwickelte ab 1965 Systeme zur Rauschunterdrückung bei Kompaktkassetten …

Den kompletten Artikel von Marius Prill lesen Sie in der DBZ 16+17/2023. Einzelne Hefte können Sie im Vertrieb anfordern oder auch digital erwerben. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas früher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.