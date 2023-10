Der neue BMS 11/2023 ist da

in Das aktuelle Heft

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 27. Oktober 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Schillerndes Leben ‚Äď tragischer Tod

Vor 60 Jahren starb US-Pr√§sident John F. Kennedy bei einem Attentat in Dallas. Trotz seiner kurzen Amtszeit z√§hlt er zu den bekanntesten Menschen der USA. Mit seiner offenen Art, Politik zu vermitteln, gab der als charismatisch geltende Staatsmann den Menschen damals Hoffnung auf eine bessere Welt. Kai B√∂hne schildert die Hintergr√ľnde des Attentats und zeigt in seinem Beitrag interessante philatelistische Belege.

Kulturen S√ľdamerikas:‚ÄąMumien der Anden

Im Allgemeinen bringen wir hierzulande Mumien mit den alten √Ągyptern und den Pyramiden in Verbindung. Doch wie unser Autor Dietrich Ecklebe in seinem Beitrag ab Seite 44 darlegt, finden sich Mumien ebenfalls in anderen Kulturen. Dar√ľber hinaus gibt es Mumien, die ohne menschliches Zutun aufgrund von Umweltbe¬≠dingungen entstanden sind. Dieses zu¬≠weilen gruselige Thema l√§sst sich anhand von Briefmarken darstellen.

Brandenburger Tor auf Krypto-Briefmarke

Am 2. November 2023 bringen die Deutsche Post und das Bundesministerium der Finanzen ihre erste Kryptomarke heraus und folgen damit dem Beispiel anderer europ√§ischer Postverwaltungen. Beitr√§ge auf den Seiten 8 und 33 beleuchten diese neue ‚ÄěDeutschland‚Äú-Briefmarke.

√úbrigens: Mit einem¬†Abonnement¬†erhalten Sie den BRIEFMARKEN SPIEGEL etwas fr√ľher und sparen auch noch Geld. Probehefte erhalten Sie¬†im Verlag, ein ePaper k√∂nnen Sie beispielsweise hier¬†bekommen.

Mehr zum aktuellen Heft verr√§t Ihnen ein Blick in das Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: Sammlung Peter Klages &‚Äąpixabay.com