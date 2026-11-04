„PhilaKids-Online“ am 8. November

„PhilaKids-Online“ trifft sich am 8. November ab 17 Uhr zur nächsten „Digitalen Gruppenstunde“. Das Angebot richtet sich insbesondere an briefmarkenbegeisterte Mädchen und Jungen, die vor Ort keine Jugendgruppe haben. Eine Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe oder einem Verein ist nicht erforderlich. Nutzbar ist das Angebot auch über die Ländergrenzen hinaus im gesamten deutschsprachigen Raum. Heinz Wenz geht zusammen mit den teilnehmenden Kindern „Auf Schatzsuche im DPhJ-Forum“. Die Gruppenstunde ist interaktiv – die teilnehmenden Jungen Sammler können ihre Lieblings-Belege vorstellen.

PhilaKids-Online“ ist ein Online-Angebot, das über die Plattform Big Blue Button umgesetzt wird. Zur Nutzung ist keine Softwareinstallation notwendig. Um dabei zu sein, wird lediglich ein Zugangslink benötigt. Dieser kann bei https://www.philakids-online.de angefordert werden. Künftig wird „PhilaKids-Online“ einmal im Monat angeboten. Als Referenten stehen erfahrene Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter bereit, die die digitalen Gruppenstunden kindgerecht gestalten.

Titelabbildung: Junge Briefmarkenfreunde Hambrücken.

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