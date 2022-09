Dr. Fischer übernimmt Auktionshaus Felzmann

Wie heute bekannt wurde, wird das renommierte Düsseldorfer Auktionshaus Ulrich Felzmann in Düsseldorf von Auktionator Dr. Reinhard Fischer aus Bonn übernommen und am Standort Düsseldorf fortgeführt. Nach 47 Jahren als Berufsphilatelist will sich Firmengründer Ulrich Felzmann aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und als Berater in den nächsten Jahren das Auktionsgeschehen in Düsseldorf begleiten. Dr. Fischer führt mit seinem Auktionshaus in Bonn seit 1991 international beachtete Briefmarken- und seit 2008 Münzauktionen durch.

Felzmann leitet letzte Auktion im November

Der Standort Bonn wird weiter ausgebaut als Stammsitz des Auktionhauses Dr. Fischer. Mit der Übernahme des Auktionshauses Felzmann durch Dr. Fischer soll es auch eine Verjüngung der gemeinsamen Auktionsteams geben. Die kommende 176. Auktion vom 15. bis 19. November 2022 findet abschließend unter der Leitung von Ulrich Felzmann statt. Im Rahmen einer China-Spezialauktion wird der Wuhan-Bestand versteigert, dazu kommen bedeutende Zeppelinpostbriefe zum Verkauf.

Titelabbildung: Ulrich Felzmann (links) und Dr. Reinhard Fischer