Der neue BMS 10/2022 ist da

im Titelthema der BMS-Oktoberausgabe geht es um j√ľdische Feiertage. Torsten Berndt erkl√§rt ihre Hintergr√ľnde. Feiertage stehen auch der Philatelie bevor: Ende Oktober ‚Äď genauer gesagt vom 27. bis 29. ‚Äď findet erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder eine Internationale Briefmarken-B√∂rse statt. Was am neuen Messestandort Ulm alles passiert, k√∂nnen Sie dem beiliegenden Messemagazin entnehmen oder im E-Paper lesen. Ein E-Paper gibt es auch zur zweiten Beilage: Nach dem Erfolg der Premierenausgabe der Zeppelinpost gibt es eine neue Auflage mit vielen spannenden Beitr√§gen zu den ‚ÄěFliegenden Zigarren‚Äú.

Weitere Beitr√§ge in den Rubriken Unter der Lupe zu den Themen Spitzbergen und Flusslandschaft Elbe und im L√§nderspiegel mit Blick auf den Tod der Queen und andere starke Frauen Mittel- und S√ľdamerikas komplettieren das Heft zusammen mit den Serviceseiten.

Das Jahr 5783

Frohes Neues Jahr! Noch kann man dies sagen, denn Rosch ¬≠Haschana ist erst wenige Tage (vom 25. bis 27. September 2022) vor√ľber. Im Mittelpunkt des neuen Jahres steht zweifellos der 5. Ijar 5783, der 75. Gr√ľndungstag Israels. Zuvor erkl√§rt Torsten Berndt in diesem Heft die wichtigsten Feiertage mit religi√∂sem Hintergrund ‚Äď von Rosch Haschana bis Schawuoth, selbst¬≠verst√§ndlich dem J√ľdischen Kalender folgend.

Wilde Ufer der Elbe

Die Elbe hat eine beeindruckende Entwicklung ge¬≠nommen: War sie Ende der 1980er-Jahre noch toxisch verseucht, entwickelte sie sich in den folgenden Jahrzehnten sogar zum Naturparadies und die ‚ÄěFlusslandschaft Elbe‚Äú erhielt 2021 den Titel ‚ÄěUNESCO-Biosph√§renreservat. Carolin K√∂pp nimmt die Besonderheiten des gro√üen Landschaftsgebiets unter die Lupe.

Beilagen: Zeppelinpost und MesseMagazin Ulm

Freuen Sie sich √ľber zwei interessante Sonderhefte, die dieser BMS-Ausgabe beiliegen: Die zweite Ausgabe der Zeppelinpost entf√ľhrt Sie in die faszinierende Welt der Luftschifffahrt und zeigt au√üergew√∂hnliche Belege zum Thema. Das MesseMagazin Ulm bereitet Sie bestens auf die am letzten Oktober-Wochenende in Ulm stattfindende Internationale Briefmarken-B√∂rse vor.

Bildnachweis Titelbild: Pixabay.com