USA: Portoerhöhung im Januar 2023

in Europa und Übersee

by Udo Angerstein

Am 22. Januar 2023 steht die nächste Portoerhöhung in den USA an. Geplant ist, den Preis für eine First-Class-Forever-Briefmarke für den Inlands-Standardbrief von 60 Cent auf 63 Cent zu erhöhen. Wird die Portoerhöhung von der zuständigen Kommission genehmigt, sollen sich die Porti für First-Class-Sendungen generell um durchschnittlich 4,2 Prozent erhöhen. Damit soll der Inflation begegnet werden. Eine Inlands-Postkarte kostet dann statt zuvor 44 Cent künftig 48 Cent, das Porto für internationale Briefe und Postkarten steigt von 1,40 US-Dollar auf 1,45 $.

