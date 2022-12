Der neue BMS 1/2023 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

Vogel des Jahres 2023

Die Wahl des ‚ÄěVogel des Jahres‚Äú ist entschieden: Das Braunkehlchen hat das Rennen gewonnen und darf den Titel nun stolz durch das Jahr 2023 tragen. Dessen Vergabe hat einen ernsten Hintergrund, geht es doch darum, durch diese Aktion auf gef√§hrdete Vogelarten aufmerksam zu machen und zu deren Schutz aufzurufen. Unser Autor Wilfried Lerchstein blickt in seinem Beitrag ab Seite 33 auf die Geschichte dieser guten Idee und illustriert die Vielseitigkeit des Themas auf Briefmarken.

Blick nach vorn: Briefmarken 2023

Kai B√∂hne, unser zust√§ndiger Redakteur f√ľr die internationalen Briefmarken-Neuheiten, hat wieder wochenlang recherchiert und f√ľr zahlreiche L√§nder rund um den Globus die f√ľr 2023 geplanten Briefmarkenausgaben zusammengetragen. Diese von vielen L√§ndersammlern und Thematikern sehr gesch√§tzte Zusammenstellung finden Sie auf acht zus√§tzlichen Seiten ab Seite 43. Das Briefmarken-Ausgabeprogramm der Deutschen Post f√ľr 2023 liegt nun ebenfalls vor.

Wahl der Schönsten 2022

Welche Briefmarke der Deutschen Post hat Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 2022 am besten gefallen? Wir pr√§sentieren Ihnen auf den Seiten 78 und 79 nochmals die Ausgaben des vergangenen Jahres und rufen wieder zur Abstimmung auf. Daf√ľr liegt dieser BMS-Ausgabe eine Stimmkarte bei, auf der Sie, wenn Sie m√∂chten, zudem einige Fragen der Redaktion beantworten k√∂nnen. Was gef√§llt Ihnen am BMS und an unseren Sonderheften, was w√ľnschen Sie sich eventuell zus√§tzlich? Jede f√ľr diese Abstimmung eingegangene Karte nimmt an einer Preisverlosung teil.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis: