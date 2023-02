Informativ und aktuell: DBZ 5/2023

by redaktiondbz

Die DBZ 5/2023 erscheint am 20. Februar 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Vor 100 Jahren: Besetzt und gepl√ľndert:‚ÄąMarsch ins Ruhrgebiet

Nach dem Ersten Weltkrieg lag die Wirtschaft brach und die junge Weimarer Republik √§chzte unter den hohen Reparationslasten der Alliierten. Die Situation eskalierte Anfang 1923, als die Reparationskommission konstatierte, die Deutschen hielten Leistungen vors√§tzlich zur√ľck. Als Folge besetzten franz√∂sische und belgische Soldaten das wirtschaftlich wichtige Ruhrgebiet. Michael Burzan √ľber eine heute wenig pr√§sente Epoche der Geschichte und ihre philatelistischen Auswirkungen.

Aerophilatelie: Erstes Weltstreckennetz

Ab den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die Bedingungen f√ľr den Luftverkehr soweit entwickelt, dass grenz√ľberschreitende, internationale Linien entstanden. Voraussetzung daf√ľr waren leistungsf√§hige Flugzeuge mit hoher Reichweite und ausreichend Ladekapazit√§t. Aber nicht nur: Antreiber f√ľr den Ausbau waren auch die Kolonialm√§chte, die sich schnelle Verbindungen zu ihren Niederlassungen erhofften, wie Horst Teichmann berichtet.

Foto: D√ľsseldorf, Milit√§rtelegrafenamt 1923 ¬© Agence Rol ‚ąí Digitale Bibliothek Gallica, ID btv1b53099355j, gemeinfrei, commons.wikimedia.org