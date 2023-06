Bergbahn Schwarzatal wird 100 Jahre alt

Vom 16. bis 18. Juni 2023 findet das Jubil√§umsfest 100 Jahre Bergbahn im Schwarzatal statt. Der Meininger Briefmarkensammlerverein und ein Event-Team der Deutschen Post werden am 17. und 18. Juni 2023 in Schwarzatal zu Gast sein. Abgeschlagen wird ein Sonderstempel. Am 17. Juni pr√§sentiert der Meininger Briefmarkensammlerverein eine Briefmarke Individuell. Ein H√∂hepunkt wird die Vorstellung und der Anschnitt einer Briefmarkentorte mit der Abbildung der Marke zum 100-j√§hrigen Jubil√§um sein. Aufgelegt werden au√üerdem drei verschiedene Souvenirkarten. Die Oberwei√übacher Bergbahn (2020 umbenannt in Th√ľringer Bergbahn) ist eine Bahnstrecke im Th√ľringer Schiefergebirge. Sie verbindet seit 1922 den an der Schwarzatal Bahn gelegenen Haltepunkt Obstfelderschmiede mit der Gemeinde Cursdorf. Infos und Bestellung: Matthias Reichel, Wohnpark 3 in 98639 Rippershausen. E-Mail: reichel.matthias@t-online.de.

Anzeige MICHEL

Westeuropa 2023 (E 3)

ISBN: 978-3-95402-453-7

Preis: 72,00 ‚ā¨

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



ISBN: 978-3-95402-453-7Preis: 72,00 ‚ā¨Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.