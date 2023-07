Der neue BMS 8/2023 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 28. Juli 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Post aus Douglas von der Insel Man

Als die in der Irischen See zwischen Gro√übritannien und Irland gelegene Insel Man am 5. Juli 1973 von Gro√übritannien die Posthoheit erhielt, nahm damit auch ein neues Sammelgebiet seinen Anfang. Das Interesse seitens der Sammlerinnen und Sammler war weltweit so gro√ü, dass man kaum allen W√ľnschen gerecht werden konnte. Harald Kuhl berichtet ab Seite 32 √ľber ein interessantes Kapitel der Postgeschichte.

25. Tag der Seenotretter 2023

Sie fahren raus, wenn alle anderen einen sicheren Hafen aufsuchen: Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbr√ľchiger (DGzRS) sind zust√§ndig f√ľr den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Zur Erf√ľllung ihrer Aufgaben h√§lt die DGzRS rund 60 Seenotkreuzer und -boote auf 55 Stationen entlang der K√ľsten einsatzbereit. Am Tag der Seenotretter haben Besucherinnen und Besucher die M√∂glichkeit, interessante Einblicke zu sammeln.

Postleitzahlen in Deutschland und Ungarn

Ohne die Einf√ľhrung von Postleitzahlen w√§re der Versand von Postsendungen erheblich schwieriger. Gleich zwei Beitr√§ge befassen sich damit: 30 Jahre f√ľnfstellige Postleitzahlen in Deutschland auf Seite 21, 50 Jahre Postleitzahlen in Ungarn auf Seite 61.

