Vatikan: „Blauer Franziskus“ zurückgezogen

Im Rückblick auf den europäischen Markt der Neuerscheinungen 2023 fällt eine Briefmarke aus dem Rahmen, die sich innerhalb kürzester Zeit zur Ausgabe mit der stärksten Preissteigerung entwickelt hat. Es dauerte keinen Monat, bis sich die Kurse verhundertfachten, kein halbes Jahr, bis das 300-fache des Nennwerts verlangt wurde. Im Verlauf des Jahres sind die Marktkurse bis über 1000 Euro geklettert.

Einige Hintergründe zur Diskussion um das Motiv der ersten Sondermarken-Version zu 3,10 Euro aus dem Vatikanstaat, die den Weltjugendtag in Lissabon im August ankündigen sollte, hat Kai Böhne in der DBZ 19/2023 skizziert (Seite 58). Die ursprüngliche Darstellung vom 16. Mai 2023 war bereits am Tag nach Erscheinen zurückgezogen worden, weil die Abbildung mit einem Denkmal die umstrittene Kolonialgeschichte Portugals repräsentiert. Wie viele Stücke der angekündigten Auflage von 45 000 innerhalb des kurzen Verkaufszeitraums in Umlauf kamen, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Eine Händlerschätzung sprach von etwa 2000 Exemplaren, eine andere von circa 8000 Stück…

