Mayotte: Spendenmarke nach Wirbelsturm

Am Samstag, dem 14. Dezember 2024, hat der tropische Wirbelsturm Chido in dem zu Frankreich geh√∂renden Departement Mayotte im Indischen Ozean verheerende Sch√§den angerichtet. Zahlreiche Menschen starben oder wurden verletzt. Am 2. Januar 2025 hat die franz√∂sische La Poste eine Spendenmarke mit Nennwert 1,39 Euro (Lettre Verte) zuz√ľglich 1 Euro Zuschlag als Spende herausgegeben. Die Briefmarke zeigt die Marianne in Verbindung mit einer Solidarit√§tsbotschaft an die Bev√∂lkerung von Mayotte.

Zuschlag f√ľr das Rote Kreuz

Dies ist die vierte Spendenmarke, die La Poste in den vergangenen 20 Jahren herausgegeben hat, um die Menschen in den betroffenen L√§ndern zu unterst√ľtzen. Die erste Ausgabe erschien Ende 2004 anl√§sslich der Tsunami-Katastrophe in Asien, eine weitere 2010 f√ľr Haiti. Zuletzt wurde eine solche Zuschlagsmarke im Jahr 2022 zur Unterst√ľtzung der Ukraine herausgegeben. Der aus dem Verkauf der neuen Mayotte-Ausgabe erwirtschafte Spendenbetrag geht vollst√§ndig an das Franz√∂sische Rote Kreuz in Mayotte. Diese Hilfsorganisation kann am besten auf die dringendsten Bed√ľrfnisse der Betroffenen reagieren. Die im Offsetdruck produzierte Zuschlagsmarke zu 1,39 + 1 Euro hat die Abmessungen 40 mal 26 Millimeter und erscheint in Bogen zu 15 Marken. F√ľr die Gestaltung zeichnet Olivier Balez verantwortlich, f√ľr die Gravur Pierre Bara.